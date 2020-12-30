Азербайджанские и турецкие специалисты освобождают Карабах от мин

Турецкие саперы прибыли на помощь своим азербайджанским коллегам для разминирования освобожденных районов Нагорного Карабаха. Разминирование – одна из главных задач по возвращению территории к мирной жизни. Агдамский район, как и ряд других, почти 30 лет находился под армянской оккупацией. Благодаря успешной 44-дневной операции ВС Азербайджана, эти районы вернулись под контроль Баку. Оккупантами было установлено, по оценкам специалистов, несколько десятков тысяч мин. #НагорныйКарабах #саперы #разминирование