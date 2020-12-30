2020 год оказался самым сложным для России с 1991 года и самым тяжелым для личного и семейного благополучия с 1998 года. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», которые приводит Би-би-си.

Согласно результатам опроса, впервые с 1991 года – года распада СССР – 88% россиян назвали уходящий год более трудным для России, чем предыдущий. При этом 65% респондентов отметили, что 2020-й оказался более тяжелым, чем предыдущий для них и для их семей – это самый высокий показатель с 1998 года, когда в РФ случился один из крупнейших дефолтов в истории страны.

Лишь 10% опрошенных смогли назвать 2020-й хорошим, в то время как 50% охарактеризовали его как плохой или очень плохой. Для сравнения, в прошлом году плохим уходящий год назвали лишь 15% россиян, а хорошим – 18%.

Также большинство россиян (47%) считают, что 2020 год стал в целом неудачным. При этом годом ранее доля тех, кто назвал 2019 год удачным, составляла 61%.

Авторы соцопроса также выяснили, что большая часть россиян заметили ухудшение положения в таких сферах, как общий уровень жизни (64%), работа образовательных учреждений (60%), работа медицинских учреждений (57%), возможность хорошо зарабатывать (59%), состояние окружающей среды (44%) и отношения со странами НАТО (45%).

Исследование было проведено «Левада-центром»18-20 декабря 2020 года среди 1609 человек в возрасте от 18 лет и старше методом телефонных интервью по случайной двухосновной выборке. Статистическая погрешность не превышает 2,4%, отметили авторы.

«Левада-центр» – негосударственная исследовательская организация, которая регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования и является одной из крупнейших в своей области в России. Центр носит имя советского социолога Ю. А. Левады.

Решением Минюста РФ от 5 сентября 2016 года центр включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Решение было вынесено в результате проверки, проведенной по заявлению сопредседателя движения «Антимайдан», единоросса и члена Совета Федерации Дмитрия Саблина.