Первая партия вакцины против COVID-19 прибыла в Турцию из Китая

Самолет с первой партией вакцины против коронавируса нового типа, купленной Турцией у Китая, прибыл в Анкару. Порядка 3 миллионов доз препарата были доставлены в страну «Турецкими авиалиниями» и перегружены на специальные склады. Как ранее заявляли власти, массовая вакцинация пройдет в Турции в 4 этапа. #Турция #вакцина #COVID