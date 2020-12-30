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Первая партия вакцины против COVID-19 прибыла в Турцию из Китая
Самолет с первой партией вакцины против коронавируса нового типа, купленной Турцией у Китая, прибыл в Анкару. Порядка 3 миллионов доз препарата были доставлены в страну «Турецкими авиалиниями» и перегружены на специальные склады. Как ранее заявляли власти, массовая вакцинация пройдет в Турции в 4 этапа. #Турция #вакцина #COVID
Первая партия вакцины против COVID-19 прибыла в Турцию из Китая / Others
30 декабря 2020 г.
Истории
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