Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля в среду, 30 декабря.

В своем поздравлении российский лидер отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются по всем ключевым направлениям. Путин подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, в отношениях двух стран поддерживается содержательный политический диалог, планомерно реализуются важные совместные проекты в энергетике, сохраняется высокий уровень сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и других сферах.

Президент России выразил уверенность, что в наступающем году Москва и Анкара продолжат продуктивно взаимодействовать по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, что в полной мере отвечает интересам народов России и Турции, идет в русле укрепления стабильности и безопасности на Евразийском континенте, говорится в сообщении.