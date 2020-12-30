В Хорватии произошло сильное землетрясение

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли семь человек. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Анкара выразила Загребу соболезнования и подчеркнула готовность предоставить поисково-спасательные группы и всю помощь, которая может понадобиться. #Петриня #Хорватия #землетрясение