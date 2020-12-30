ПОЛИТИКА
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В Хорватии произошло сильное землетрясение
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли семь человек. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Анкара выразила Загребу соболезнования и подчеркнула готовность предоставить поисково-спасательные группы и всю помощь, которая может понадобиться. #Петриня #Хорватия #землетрясение
В Хорватии произошло сильное землетрясение / Others
30 декабря 2020 г.
Истории
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