В первое полугодие 2020 года мир активно обсуждал пандемию, обвал финансовых рынков, нефтяную войну, а далее протесты, революции и войны. Однако после себя эти события оставят высокие долги, разрушенный бизнес, безработицу, голод и нищету. Если до недавнего времени еще надеялись, что после карантина экономика будет расти, то сейчас становится ясно, что последствия мы еще даже не ощутили. Дефицитный бюджет на следующие 2 года станет очередным фактором, сдерживающим планы властей по достижению целей снижения уровня бедности.

Однако начнем сначала. Разногласия в ОПЕК+ в марте этого года стали одним из переломных моментов. Тогда российская сторона указала на то, что в сокращении добычи, которое предлагала Саудовская Аравия и которое не привело бы к какому-либо эффекту из-за надвигающегося спада деловой активности во всем мире, должны участвовать и другие страны-экспортеры нефти. По сути, российская делегация сказала, что американский сланец тоже должен разделить бремя стабилизации мировых цен на энергоносители.

Позже, как мы помним, стоимость нефти марки WTI на американском рынке достигла -39 долларов, что больше похоже на сумасшествие, чем на обвал. Причина – с Россией никто не согласился.

Позже к весне стало ясно, что доходы в нынешнем году станут примерно на 5 триллионов рублей меньше, из-за чего придется прожить с дефицитным бюджетом следующие 3 года. При этом расходы федерального бюджета превышают его доходы с 2017 года, несмотря на то, что дефицит все же сокращался (с 2 триллионов до 0,87 триллионов рублей), а в 2020 году из-за пандемии и нефтяных войн расходы пришлось резко увеличить. В следующие три года дефицит вырастет, достигнув 2,75 триллионов рублей в 2021 году и 1,25 и 1,41 триллионов рублей в 2022 и 2023 гг. соответственно. В среднем, дефицит бюджета будет находиться в пределах 1,4% – 2% ВВП следующие три года.

Наконец, доходы федерального бюджета с 2017 года выросли на 21,5% с 14,7 триллионов рублей до 18,7. Здесь однако стоит заметить, что размер инфляции также вырос с 2,52% (год к году) в 2017 году до 4,27% в 2018 году и до 3,05% и 4,05% в последующие два года соответственно. Таким образом, доходы бюджета в реальном выражении выросли на 7,6%.

В медиапространстве, и вообще среди обывателей, принято считать, что курс рубля напрямую влияет на уровень инфляции. Однако ситуация здесь намного сложнее, так как не учитывается порядок формирования бюджета.

Так, с 2017 года курс рубля к доллару потерял четверть своей стоимости, при том что инфляция выросла всего на 11%. Это объясняется тем, что стоимость продуктовой корзины если и росла с 2017 года, то незначительно, так как импортозамещение в сельском хозяйстве и рекордные урожаи позволили снизить стоимость некоторых групп товаров.

При этом товары иностранного производства, что логично, будут изменяться в цене в зависимости от изменения курса рубля, но не всегда к доллару. Например, каждый пятый товар импортируется из стран Евросоюза, валюта которого выросла на 8% к доллару с 2017 года, а китайский юань, в зоне которого производится 23,7% импортируемых Россией товаров, вырос на 5,6% к доллару.

Таким образом, большая часть импортируемых товаров производится в тех валютных зонах, чьи курсы к рублю выросли больше, чем американский доллар.

Главной причиной отрыва цен от курса валюты все же является сокращение спроса относительно производственных мощностей страны. Так, нефтегазовые доходы в федеральный бюджет с 2017 года почти не росли (около 5,5 триллионов рублей) благодаря падающему курсу рубля и бюджетному правилу (точка отсечения).

То есть объем притока и оттока капитала, который часто выступает каналом распространения динамики цен, подпадает под контроль государства, но контроль этот осуществляется не административно-директивными методами, а рыночными инструментами. Именно этим, а также неизменностью стоимости добычи сырья и производства энергии в рублевой зоне объясняется и упор бюджета следующих трех лет на финансирование нацпроектов.

Что мы имеем в итоге? Бюджет страны направлен на перераспределение доходов страны по тому принципу, который применялся некогда Советским Союзом, но в другой форме. Примечательно, правда, другое: в этом году были сокращены налоговая и социальная нагрузка для малого и среднего бизнеса и увеличена нагрузка на крупный бизнес и госпредприятия. Теоретически доходы бюджета нынешнего года должны были сократиться серьезным образом даже без падения цен на нефть.

Одновременно с этим в следующем году вырастут как раз социальные расходы. С учетом падения курса рубля, что нивелировало большую часть падения доходов от нефти и газа, и роста стоимости социально-значимых продовольственных товаров (вызванных не падением курса рубля, а попыткой извлечь прибыль производителями за счет их экспорта, так как на мировых рынках их цены росли в нынешнем году), внешний долг страны только сокращался, хоть и рос внутренний. Более того, выросли и международные резервы страны и резервы в Фонде национального благосостояния.

Российский бюджет вызывает больше вопросов, чем ответов. Власти рассчитывают, что курс рубля к доллару будет варьироваться в пределах 72 рублей. В условиях роста цен на продовольствие во всем мире рано или поздно появится соблазн покрыть бюджетный дефицит за счет роста экспорта сельхозпродукции, что явно не будет способствовать низкой инфляции, если львиная доля этих товаров будет экспортироваться, а не потребляться населением внутри страны. К тому же, дефицит платежного баланса, который все еще рискует оказаться явью из-за тех же прогнозов властей по цене на нефть на следующие 3 года (около точки отсечения – 40-45 долларов), может снова вынудить снизить курс рубля.

В таких условиях рост социальных расходов больше похож на отсрочку многих проблем, которые возникают в наши дни из-за падения курса рубля и жесткого бюджетного правила. В добавок к этому, как уже говорилось ранее, рост цен внутри страны слабо коррелирует с курсом рубля, и причина здесь – падение спроса и (лишь) частичное импортозамещение.

Так, повышение социальных расходов и финансирование нацпроектов должны придать дополнительную ликвидность экономике, но уже из бюджета, а не через денежную эмиссию Центробанком, как это делается на Западе. Россия, пытаясь жить на честно заработанные деньги, вынуждена экономить на покупательной способности граждан через манипуляцию курсом рубля.

К чему это приведет? Рост социальных расходов на науку, образование и многие другие сферы приведет к росту покупательной способности, но только тех товаров, которые произведены внутри России и если их экспорт ограничен.

Остальные товары, особенно товары длительного пользования, все еще будут малодоступны населению, а учитывая возможную продолжительность пандемии до 2022 года, уровень жизни россиян будет падать из-за такого чрезмерного консерватизма. Страна может себе позволить направить часть своих резервов на поддержание внутреннего спроса через укрепление курса рубля и увеличение социальных выплат, иначе размер прожиточного минимума так и будет неадекватным мерилом уровня бедности, который и так неоднозначный.