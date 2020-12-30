Десятки узбекистанцев не смогли попасть на территорию России после того, как несколько суток просидели в московском аэропорту Шереметьево. На четвертые сутки граждан Узбекистана, которые собирались приехать в РФ на лечение или к родственникам и имели на руках все необходимые документы, отправили домой.

Как отмечает телеканал «Настоящее время», пограничные службы без объяснения причин отобрали у людей паспорта и не выпускали из транзитной зоны аэропорта. Среди застрявших были в том числе женщины с маленькими детьми.

Кроме того, задержанные были вынуждены покупать продукты в магазинах внутри аэропорта по завышенным ценам. Как рассказали правозащитники, за все время задержки людей покормили только один раз – после того, как они стали возмущаться. Никаких удобств или отдельного помещения, где можно разместиться с детьми, пассажирам тоже не предоставили.

По мнению правозащитника Бахрома Хамроева, задержка в московском аэропорту узбекистанцев, возможно, имеет политические мотивы и является определенным сигналом Кремля Ташкенту. Других причин для задержания правозащитник пока не видит, поскольку документы у приехавших, по его словам, были в порядке.

«Возможно, это как-то связано с санкциями против Узбекистана, но это открыто не говорят, – считает Хамроев. – Граждане приехали под Новый год и немалые деньги потратили».

Издание обратилось с запросом в пресс-службу Шереметьево, однако сотрудники аэропорта заявили, что не располагают сведениями о ситуации, сложившейся с гражданами Узбекистана или о том, оказывалась ли им какая-то поддержка. Правозащитники говорят, что задержанные намерены судиться с российскими властями и требовать компенсации расходов на билеты.