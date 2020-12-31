Чиновник уснул во время видеосовещания?

Пользователи Интернета спорят, что произошло с начальником административной инспекции Ростовской области Николаем Копичко. Кто-то считает, что чиновник уснул во время совещания регионального штаба по борьбе с коронавирусом, но есть и другие мнения. В пресс-службе замгубернатора Игоря Сорокина, например, сказали, что человек просто прикрыл глаза #Россия #чиновник #уснул