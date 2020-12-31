ПОЛИТИКА
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Чиновник уснул во время видеосовещания?
Пользователи Интернета спорят, что произошло с начальником административной инспекции Ростовской области Николаем Копичко. Кто-то считает, что чиновник уснул во время совещания регионального штаба по борьбе с коронавирусом, но есть и другие мнения. В пресс-службе замгубернатора Игоря Сорокина, например, сказали, что человек просто прикрыл глаза #Россия #чиновник #уснул
Чиновник уснул во время видеосовещания? / Others
31 декабря 2020 г.
Истории
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