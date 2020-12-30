Как следует из официального сообщения компании, собственником материнского актива компании АО «Управление отходами» стало столичное АО «ДиджиталТех», 90% которого владеет Котляренко. Предприниматель также владеет компанией «КСП Капитал», занимающейся доверительным управлением активами паевых инвестфондов, негосударственных пенсионных фондов, частными и корпоративными активами.

По данным VTimes, вскоре после объявления о смене владельца «Управление отходами» заявило о привлечении синдицированного кредита ВЭБ и Газпромбанка на сумму 10,9 миллиарда рублей, средства пойдут на финансирование новых инвестпроектов и улучшение структуры кредитного портфеля заемщика.

Кроме того, «Управление отходами» в последние годы было убыточным, как и большинство подобных предприятий. В разных регионах страны собираемость платежей составляет 50–90%, отмечает сама компания в отчете. Дебиторская задолженность в 2019 году составила 3 миллиарда рублей, следует из годовой отчетности компании. Несмотря на то, что формальных дефолтов не было, весной 2020 года «Управление отходами» продлило купонный период облигаций (1,85 миллиарда рублей) на три года, отложив выплаты до 30 апреля 2023-го.

Как отмечает источник VTimes, знакомый с ходом сделки, Котляренко развивает свой бизнес, и покупка «Управления отходами» лично к Шувалову не имеет отношения. Во-первых, ВЭБ одобрил кредит группе компаний, а не конкретному лицу, говорит он, и это отвечает мандату госкорпорации. Во-вторых, у Котляренко была четкая модель бизнеса с развитием инфраструктуры в русле нового направления ВЭБ – городской экономики.

Таким образом, подчеркивает собеседник издания, Котляренко хочет создать не только производственную индустрию, но и сервисную, ориентированную на потребителя, принести цифру в мусор. То, что деньги «Управление отходами» должно направить и на развитие, и на погашение облигаций, по его словам, «обычная практика».

АО «Управление отходами» – ведущий концессионер в России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На сайте компании сказано, что ООО возглавляет крупнейшую в стране группу концессионных компаний в сфере обращения с ТКО, которая создает комплексные системы по обработке, утилизации и размещению ТКО.

В настоящее время группа реализует около 10 концессионных проектов в восьми регионах РФ (в Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской, Челябинской областях, республике Чувашия и Югре) на сумму около 10 миллиардов рублей с потенциалом привлечения инвестиций в новые проекты с охватом до 20 регионов РФ на сумму до 80 миллиардов рублей.