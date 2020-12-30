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Турецкие военные выехали в Азербайджан для миссии в Карабахе
К обязанностям приступят один генерал и 35 офицеров. «Анкара сделает все возможное для поддержки братского Азербайджана», – подчеркнул министр обороны Турции
Турецкие военные выехали в Азербайджан для миссии в Карабахе
Фото: АА / Others
30 декабря 2020 г.

Турецкие военные, задействованные в Совместном мониторинговом центре по Нагорному Карабаху, отбыли в Азербайджан, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава оборонного ведомства затронул ситуацию на Южном Кавказе на заседании, посвященном итогам уходящего года в формате видеоконференции с участием начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера и командующих родами войск.

Министр напомнил, что Меморандум по совместному центру был подписан с российской стороной 9 ноября текущего года. Турецкие военнослужащие в Азербайджане ожидают начала работы в Совместном центре, сказал Акар. Москва и Анкара согласовали его размещение в районе Агдама.

По словам Хулуси Акара, как только закончится строительство Центра, он начнет функционировать на полную мощность, к своим обязанностям приступят один генерал и 35 офицеров ВС Турции. «Анкара сделает все возможное для поддержки братского Азербайджана», – подчеркнул Акар.

Группа по очистке мин вооруженными силами Турции совместно с азербайджанскими подразделениями инженерных войск уже выполняет задачи инженерного обеспечения на территории освобожденного Агдамского района.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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