У медбрата из американского города Сан-Диего в штате Калифорния выявили положительный результат на коронавирус спустя восемь дней после вакцинации препаратом компании Pfizer, сообщил филиал компании ABC News.

45-летний мужчина, работающий в отделениях интенсивной терапии двух местных больниц, привился 18 декабря. По его словам, после вакцинации у него болела рука, но больше никаких побочных эффектов не было.

Через шесть дней после работы с заболевшими COVID-19 медбрат почувствовал себя плохо: у него наблюдались озноб, боль в мышцах и суставах, повышенная утомляемость. Позднее он решил сдать анализ на коронавирус, который показал положительный результат.

Специалист по инфекционным заболеваниям сети медицинских центров в Сан-Диего Кристиан Рамерс заявил, что выявление коронавируса после вакцинации не было неожиданностью.

«Из клинических испытаний вакцины мы знаем, что вам понадобится от 10 до 14 дней, чтобы организм стал вырабатывать антитела», – сказал Рамерс. – Первая доза, по нашему мнению, дает вам где-то около 50% защиты, а вторая доза нужна вам, чтобы получить до 95%». Кроме того, по мнению Рамерса, медбрат мог заразиться еще до вакцинации, так как инкубационный период длится до двух недель. Специалист отметил, что знает о еще нескольких подобных случаях.

По состоянию на 30 декабря, в Израиле зафиксированы две смерти после вакцинации препаратом Pfizer: 88-летний и 75-летний мужчины скончались сразу после введения вакцины. Однако, как отмечают врачи, у умерших были серьезные проблемы со здоровьем.