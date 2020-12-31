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ФБР расследует умышленное нападение на газопровод в городе Аспен
Тысячи жителей американского города Аспен лишились отопления после того, как газовые линии в нескольких местах были перекрыты неизвестными лицами. Следователи изучают версию о причастности к инциденту радикальной экологической группы Earth first!
ФБР расследует умышленное нападение на газопровод в городе Аспен
ФБР расследует умышленное нападение на газопровод в городе Аспен / Others
31 декабря 2020 г.

К уголовному расследованию «преднамеренного нападения» на газопровод в Аспене, США, штат Колорадо, в результате которого тысячи жителей и предприятий остались без тепла в морозы, присоединилось Федеральное бюро расследований (ФБР), пишет ABC News.

Как сообщили в полиции Аспена, скоординированные акты вандализма произошли в субботу вечером на трех отдельных участках газопровода Black Hills Energy – один в Аспене, остальные два – в другом месте в округе Питкин.

На одном из газопроводов сотрудники правоохранительных органов обнаружили нацарапанные слова «Земля прежде всего!». Следователи изучают версию о том, причастна ли к инциденту одноименная «радикальная экологическая группа» (Earth first!).

Помощник начальника полиции Аспена Билл Линн сказал репортерам, что преступники «немного знакомы» с системой природного газа. «Они смогли перекрыть газовые линии», – сказал он.

Линн также отметил, что вещественные доказательства, обнаруженные на местах преступления, включают следы, оставленные на снегу. По его словам, что на всех трех участках, где был поврежден газопровод, не было камер наблюдения. Линн добавил, что к расследованию подключилось ФБР, у которого есть подразделение по защите «важной инфраструктуры».

Рабочие бригады продолжают работы по восстановлению газоснабжения в Аспене, в то время как местные власти раздают электрические обогреватели местным жителям, чьи дома пока не отапливаются. Представители Black Hills Energy заявили, что из-за отключения газа пострадали около 3500 клиентов, и сотрудники компании были вынуждены идти к каждому газовому счетчику, чтобы вручную выключить его и включить контрольную лампу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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