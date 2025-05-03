ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кремль проверяет Украину на «готовность к миру»
Москва заявила, что инициирует перемирия на праздники, чтобы проверить готовность Киева к миру
Кремль проверяет Украину на «готовность к миру»
Дмитрий Песков / Reuters
3 мая 2025 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявленные Москвой односторонние перемирия на пасху и 9 мая были попыткой оценить готовность Киева к переговорам.

По его словам, целью последней инициативы по прекращению огня 8, 9 и 10 мая стало стремление «проверить, насколько Киев готов к поиску долгосрочного и устойчивого мира».

«Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие — это тест на готовность Украины к миру. Мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», — сказал Песков. Его цитирует агентство «Интерфакс».

Он добавил, что отказ Киева дать прямой ответ на предложения Москвы «ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм».

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 3 мая, отверг предложение президента России Владимира Путина, который в конце апреля объявил о намерении российской армии прекратить огонь в одностороннем порядке с 8 по 11 мая.

Зеленский заявил, что если Москва действительно хочет обсуждать перемирие, то должна поддержать инициативу США о 30-дневной паузе в боевых действиях.

«Это несерьезно. Мы либо воюем, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня. Если есть воля, давайте остановим боевые действия на месяц. Мы готовы начинать с любой даты, нам все равно. А так они убивают нас до 7 мая, потом делают два-три дня комфортными для себя, и с 11 мая снова атакуют нас ракетами — это не предложение» — заявил Зеленский.

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