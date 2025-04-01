ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Бейрут снова под ударами
В столице Ливана в результате израильского авиаудара были убиты трое, семь человек ранены
Бейрут снова под ударами
/ Reuters
1 апреля 2025 г.

В результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута, произошедшего утром 1 апреля, погибли три человека, еще семеро были ранены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана. Удар пришелся по району Дахия — оплоту движения «Хезболла». Как заявили в израильской армии, целью якобы был некто, «недавно координировавший действия ХАМАС».

Президент Ливана Жозеф Аун осудил атаку, назвав её «опасным предупреждением» и призвав к дипломатической мобилизации в защиту суверенитета страны. Премьер-министр Наваф Салам заявил о нарушении резолюции ООН №1701 и условий прекращения огня, достигнутого в ноябре.

По словам очевидцев, удар разрушил три верхних этажа жилого здания. До атаки не было объявлено об эвакуации, жители покидали район уже после взрыва.

Последние события ставят под сомнение хрупкое перемирие, достигнутое при посредничестве США. Израиль отложил запланированный вывод войск, а ракетные обстрелы, приписанные «террористам из Ливана», стали поводом для ответных авиаударов, заявил Госдепартамент США. «Хезболла» отрицает причастность к обстрелам.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us