В результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута, произошедшего утром 1 апреля, погибли три человека, еще семеро были ранены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана. Удар пришелся по району Дахия — оплоту движения «Хезболла». Как заявили в израильской армии, целью якобы был некто, «недавно координировавший действия ХАМАС».

Президент Ливана Жозеф Аун осудил атаку, назвав её «опасным предупреждением» и призвав к дипломатической мобилизации в защиту суверенитета страны. Премьер-министр Наваф Салам заявил о нарушении резолюции ООН №1701 и условий прекращения огня, достигнутого в ноябре.

По словам очевидцев, удар разрушил три верхних этажа жилого здания. До атаки не было объявлено об эвакуации, жители покидали район уже после взрыва.

Последние события ставят под сомнение хрупкое перемирие, достигнутое при посредничестве США. Израиль отложил запланированный вывод войск, а ракетные обстрелы, приписанные «террористам из Ливана», стали поводом для ответных авиаударов, заявил Госдепартамент США. «Хезболла» отрицает причастность к обстрелам.