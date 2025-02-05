ПОЛИТИКА
2 мин чтения
ЦРУ хочет уволить всех сотрудников
Всем работникам ведомства предложили уйти с должностей, чтобы перестроить разведку под нужды Трампа
ЦРУ хочет уволить всех сотрудников
логотип ЦРУ / AFP
5 февраля 2025 г.

Центральное разведывательное агентство (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться, сообщает Wall Street Journal (WSJ). Это решение направлено на то, чтобы привести агентство в соответствие с приоритетами национальной безопасности администрации Дональда Трампа, отмечает газета. 

Всем согласившимся уйти по собственному желанию выплатят зарплату за восемь месяцев и сохранят за ними на этот период все полагающиеся льготы. Предложения об увольнении получили абсолютно все сотрудники американской разведки, подчеркивает газета. 

Неясно, кто именно сможет воспользоваться предложением, добавил источник, знакомый с ситуацией, но вероятно, что некоторые операции и направления работы будут исключены из программы. Фактически, на некоторое время вся работа ЦРУ будет остановлена. 

Кроме того, ведомство заморозило найм кандидатов, которым уже были предложены должности. Источник, близкий к агентству, сообщил, что предложения могут отменить, если кандидаты не соответствуют новым целям агентства. Трамп обозначил новые приоритеты для ЦРУ: борьбу с наркокартелями, торговую войну с Китаем и ослабление влияния Пекина на международной арене. 

Представитель ведомства, пожелавший остаться анонимным, подтвердил CNN, что это решение стало частью усилий Трампа по тому, чтобы «агентство было более оперативным и соответствовало национальным приоритетам безопасности». 

Чистки в разведке стали частью более широких реформ, инициированных администрацией Трампа, отмечает канал. В рамках этих реформ было уволено и отстранено большое количество государственных служащих, закрыты и ликвидированы целые госагентства, включая USAID. Это стало частью усилий Трампа по сокращению госаппарата и замещению ключевых должностей лоялистами, преданными идеям республиканца. 

На прошлой неделе Белый дом предложил 2 млн федеральных сотрудников уволиться с выплатой пособий до 30 сентября, что также направлено на сокращение размеров федерального правительства.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us