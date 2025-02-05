Центральное разведывательное агентство (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться, сообщает Wall Street Journal (WSJ). Это решение направлено на то, чтобы привести агентство в соответствие с приоритетами национальной безопасности администрации Дональда Трампа, отмечает газета.

Всем согласившимся уйти по собственному желанию выплатят зарплату за восемь месяцев и сохранят за ними на этот период все полагающиеся льготы. Предложения об увольнении получили абсолютно все сотрудники американской разведки, подчеркивает газета.

Неясно, кто именно сможет воспользоваться предложением, добавил источник, знакомый с ситуацией, но вероятно, что некоторые операции и направления работы будут исключены из программы. Фактически, на некоторое время вся работа ЦРУ будет остановлена.

Кроме того, ведомство заморозило найм кандидатов, которым уже были предложены должности. Источник, близкий к агентству, сообщил, что предложения могут отменить, если кандидаты не соответствуют новым целям агентства. Трамп обозначил новые приоритеты для ЦРУ: борьбу с наркокартелями, торговую войну с Китаем и ослабление влияния Пекина на международной арене.

Представитель ведомства, пожелавший остаться анонимным, подтвердил CNN, что это решение стало частью усилий Трампа по тому, чтобы «агентство было более оперативным и соответствовало национальным приоритетам безопасности».

Чистки в разведке стали частью более широких реформ, инициированных администрацией Трампа, отмечает канал. В рамках этих реформ было уволено и отстранено большое количество государственных служащих, закрыты и ликвидированы целые госагентства, включая USAID. Это стало частью усилий Трампа по сокращению госаппарата и замещению ключевых должностей лоялистами, преданными идеям республиканца.

На прошлой неделе Белый дом предложил 2 млн федеральных сотрудников уволиться с выплатой пособий до 30 сентября, что также направлено на сокращение размеров федерального правительства.



