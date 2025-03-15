В столице Сербии в субботу прошел крупнейший антиправительственный митинг за всю историю страны. Десятки тысяч демонстрантов заполнили центр Белграда, протестуя против президента Александра Вучича.

Протестующие собрались в нескольких точках столицы, которая была переведена в режим повышенной готовности. Движение общественного транспорта полностью отменили.

Вучич заранее заявлял о «планах беспорядков», угрожая арестами и жесткими приговорами. МВД Сербии сообщило о задержании 13 человек накануне митинга. Среди них шесть оппозиционных активистов, обвиненных в попытке переворота.

Вучич отверг предложения о создании переходного правительства для подготовки досрочных выборов. Он обвинил западные спецслужбы в организации протестов.

Протесты, которые идут уже четыре месяца, стали крупнейшим вызовом Вучичу за годы его правления. Их толчком стала трагедия в Нови-Саде 1 ноября: обрушение железнодорожного навеса унесло жизни 15 человек. Многие сербы считают причиной коррупцию и халатность чиновников.

В январе 2025 года премьер-министр Сербии и бывший мэр Нови-Сада Милош Вучевич объявил об уходе в отставку, но парламент так и не принял ее.

Власти оценили число участников митинга в Белграде в 107 тыс. Сообщается, что протесты прошли без значительных нарушений.