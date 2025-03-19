Великобритания сняла санкции с бизнесмена Фархада Ахмедова, занимающего 82-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,6 млрд. Предприниматель находился под британскими ограничениями с апреля 2022 года, его активы были заморожены.

Это решение последовало за аналогичным шагом Евросоюза, который исключил Ахмедова из своего санкционного списка в сентябре 2023 года. В мае прошлого года суд ЕС в Люксембурге признал ограничения против бизнесмена необоснованными.

Согласно первоначальному обоснованию санкций, Брюссель утверждал, что Ахмедов «основал компанию Tansley Trading, которая поставляла оборудование российским производителям газа, и стал миноритарным акционером сибирской нефтегазовой компании Nort[h]gas, а также председателем совета директоров Bechtel Energy».

Бизнесмен частично признал эти факты, но указал на их давность и неактуальность. По его словам, Tansley Trading прекратила существование еще в 1999 году, а все акции «Нортгаза» он продал в 2012 году. Кроме того, Ахмедов отрицал, что когда-либо занимал пост председателя правления Bechtel Energy.

Фархад Ахмедов, имеющий гражданства России и Азербайджана, в 2004–2007 годах был сенатором от Краснодарского края. В феврале 2005 года принадлежащая ему компания «Нортгаз» сменила юридический адрес на город Краснодар, чтобы платить налоги в местный бюджет.

Бизнесмен также известен своими инвестициями в олимпийские объекты. Он был первым владельцем курорта «Горки город» и горнолыжного комплекса «Горная карусель», строившихся к Олимпиаде-2014 в Сочи. По данным Forbes, в 2004–2006 годах он планировал вложить в их развитие около 16 млрд рублей. В 2006 году Ахмедов продал проект Магомеду Билалову, брату тогдашнего вице-президента Олимпийского комитета.