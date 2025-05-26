ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Владимир Путин принял Хакана Фидана
Президент России встретился с главой МИД Турции для обсуждения двусторонних отношений и конфликта в Украине
Владимир Путин принял Хакана Фидана
Владимир Путин и Хакан Фидан / AA
16 часов назад

Президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, находящегося с визитом в Москве. Встреча началась в 19:30 по местному времени и продолжается в текущий момент.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что основным переговорщиком будет глава МИД России Сергей Лавров. «На этих переговорах главной темой будет обсуждение двусторонних отношений. Разумеется, обмен мнениями по украинскому сюжету тоже будет обязательным», — заявил Песков.

В понедельник днем Фидан уже провел встречу с помощником президента России Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на первых за три года прямых переговорах с Украиной, состоявшихся в Стамбуле.

Визит главы турецкой дипломатии проходит на фоне активизации дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского конфликта. Турция традиционно позиционирует себя как посредник между Москвой и Киевом, предоставляя площадку для переговоров.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us