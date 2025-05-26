Президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, находящегося с визитом в Москве. Встреча началась в 19:30 по местному времени и продолжается в текущий момент.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что основным переговорщиком будет глава МИД России Сергей Лавров. «На этих переговорах главной темой будет обсуждение двусторонних отношений. Разумеется, обмен мнениями по украинскому сюжету тоже будет обязательным», — заявил Песков.

В понедельник днем Фидан уже провел встречу с помощником президента России Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на первых за три года прямых переговорах с Украиной, состоявшихся в Стамбуле.

Визит главы турецкой дипломатии проходит на фоне активизации дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского конфликта. Турция традиционно позиционирует себя как посредник между Москвой и Киевом, предоставляя площадку для переговоров.