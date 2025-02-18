Турция продолжает играть ключевую роль в урегулировании напряженности между Сомали и Эфиопией, выступая посредником в переговорах между двумя странами. В рамках Анкарского процесса, инициированного в июле 2024 года, 18 февраля в Анкаре прошел первый раунд технических переговоров между представителями двух государств.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел отдельные встречи с главами внешнеполитических ведомств Сомали и Эфиопии, подчеркнув важность регионального сотрудничества в нестабильной глобальной среде.

«Будущее Африканского Рога зависит от стабильности и процветания. Технические переговоры — это не просто дипломатический процесс, а историческая возможность превратить вызовы в новые перспективы», — заявил Фидан.

В ходе переговоров Турция представила свой опыт в развитии международных транспортных коридоров, включая проекты Баку-Тбилиси-Карс и «Путь развития», а также поделилась наработками в области логистики, портовой инфраструктуры и таможенного регулирования.

Анкарский процесс уже принес первые результаты: в январе 2025 года президент Сомали Хасан Шейх Махмуд посетил Аддис-Абебу по приглашению премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, что стало первым шагом к нормализации двусторонних отношений.

На основе Анкарского коммюнике стороны договорились ускорить технические переговоры и провести следующий раунд в марте 2025 года при посредничестве Турции.

Турция рассматривает этот процесс не только как механизм двустороннего урегулирования, но и как основу для более широкого регионального сотрудничества и экономического развития Восточной Африки.