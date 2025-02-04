ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В Украину вернули 12 детей
Глава Офиса президента Украины заявил о возвращении 12 украинских детей, насильно вывезенных в Россию в ходе боевых действий
В Украину вернули 12 детей
/ Reuters
4 февраля 2025 г.

Украина вернула 12 детей, которых насильно вывезли на территорию России, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть 12 детей, которые находились под давлением российской оккупации», — написал Ермак в Telegram.

Среди освобожденных — 16-летняя девочка, потерявшая мать, 17-летний подросток, которому выдали повестку в российскую армию, и восьмилетняя девочка.

Программа Bring Kids Back UA направлена на возвращение всех детей, депортированных из Украины без согласия их семей или опекунов. По данным украинских властей, с начала войны Россия вывезла более 19,5 тыс. украинских детей. В Киеве эти действия квалифицируют как военное преступление и геноцид.

Ранее в ноябре сообщалось о возвращении Украине — при содействии Катара — семерых детей для воссоединения с родственниками.

Москва заявляет, что эвакуация детей была добровольной и проводилась в целях их защиты от боевых действий.

По данным Министерства реинтеграции Украины, на данный момент Киев сумел вернуть 388 детей.

Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по делу о незаконном вывозе украинских детей. Россия назвала это решение «недопустимым».

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