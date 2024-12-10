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Байден и Трамп объединились для перемирия в Газе
Администрация Байдена и команда Трампа совместно работают над перемирием в Газе и освобождением пленников между Израилем и ХАМАС
Байден и Трамп объединились для перемирия в Газе
Дональд Трамп и Джо Байден / Reuters
10 декабря 2024 г.

CNN сообщает, что администрация президента США Джо Байдена координирует усилия с командой Дональда Трампа для достижения перемирия в секторе Газа и организации обмена пленников между Израилем и ХАМАС.

Источники утверждают, что Байден стремится добиться этих целей до конца своего президентского срока. Дональд Трамп, который займет пост президента 20 января, также поддерживает идею перемирия и обмена пленников до своей инаугурации.

На 11 декабря запланирован визит советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в Израиль. Ожидается, что он обсудит текущую ситуацию, включая перемирие в Ливане, развитие событий в Сирии и переговоры по обмену пленников с ХАМАС.

Тем временем катарский телеканал El Araby TV сообщил о прогрессе в переговорах. По его данным, ХАМАС передал Египту список израильских пленников, которых планируется освободить в рамках первого этапа перемирия.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп хочет добиться прекращения огня в Газе и освобождения пленных до своей инаугурации.

«Он хочет, чтобы это произошло сейчас. Трамп сосредоточен на вопросе пленных и поддерживает прекращение огня, включающее их освобождение. Он хочет, чтобы убийства прекратились», — отметил сенатор.

Грэм выразил надежду, что администрации Байдена и Трампа смогут совместно работать над этим вопросом в переходный период.

Трамп считает, что решение конфликта в Газе необходимо для реализации его внешнеполитических планов, таких как нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией и создание альянса против Ирана.

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