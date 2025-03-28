ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украину не возьмут в ЕС из-за Трампа
Соглашение Киева и Вашингтона по ресурсам может помешать украинскому вступлению в Евросоюз
Украину не возьмут в ЕС из-за Трампа
Кабальная сделка Трампа может помешать Украине вступить в ЕС / Reuters
28 марта 2025 г.

Администрация Дональда Трампа стремится установить полный контроль над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых Украины. Это может ослабить влияние Европы и фактически заблокирует вступление страны в ЕС, пишет Bloomberg.

Согласно проекту соглашения, Вашингтон получит приоритетное право на все доходы, поступающие в специальный фонд восстановления Украины. Примечательно, что фонд будет находиться под управлением США. 

При этом американское финансирование, уже предоставленное Украине после начала войны, рассматривается как вклад в этот фонд. Это фактически обязывает Киев сначала покрыть эти расходы, прежде чем получать собственные прибыли.

Контролировать фонд будет американская Международная финансовая корпорация развития (DFC) — она назначит трех из пяти членов совета директоров и получит «золотую акцию» с правом вето на ключевые решения. Украина сможет предложить только двух представителей и не будет участвовать в управлении фондом, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, Киев должен будет направлять в фонд 50% доходов от всех новых проектов в сфере инфраструктуры и добычи ресурсов. США получат 100% прибыли до возврата инвестиций, а затем Украина сможет претендовать лишь на 50%. Вашингтон также получит эксклюзивное право на покупку украинских металлов, нефти, газа и других ресурсов.

Кроме того, Украина не сможет продавать стратегически важные полезные ископаемые странам, которые Вашингтон считает своими конкурентами — это может напрямую затрагивать весь Евросоюз. При этом срок действия соглашения не ограничен. Фактически это означает попадание Украины в кабалу к американскому фонду.

Переговоры продолжаются, и Киев намерен предложить свои поправки. Украинские чиновники критикуют условия, называя их «несправедливыми» и сравнивая с «ограблением». Однако, похоже, у президента Зеленского нет иного выбора, кроме как согласиться на эти условия. 


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