Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

На переговорах обсуждалась напряженность между Израилем и Ираном, а также региональные и международные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Ближний Восток не выдержит еще одной войны. Он подчеркнул, что путь к урегулированию иранской ядерной программы возможен только через дипломатический диалог.

Президент Турции отметил, что Анкара, как и в случае с ударами Израиля по Газе, Ливану и Сирии, выступает против атак по Ирану. Он подтвердил, что Турция прилагает усилия для прекращения боевых действий и возобновления переговоров. По словам Эрдогана, риски, вызванные атаками Израиля, касаются не только Ирана, но и его соседей — включая Турцию и Пакистан.

В тот же день Эрдоган встретился с министром иностранных дел Пакистана Мухаммедом Исхаком Даром и командующим сухопутными войсками Пакистана генералом Саидом Асимом Муниром. Встреча также прошла на полях заседания Совета министров ОИС.

Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Пакистаном, а также актуальные региональные и международные темы. Президент Эрдоган выразил удовлетворение работой Высшего совета стратегического партнерства между двумя странами. Он подчеркнул, что решения, принятые в рамках Совета, последовательно реализуются.

Глава турецкого государства указал на серьезную угрозу, которую атаки Израиля по Ирану создают для региональной стабильности. Он отметил, что дипломатическое урегулирование — единственно возможный путь к деэскалации. Эрдоган заверил, что Турция продолжит усилия по восстановлению мира и поиску политико-дипломатических решений.

Президент Турции также принял премьер-министра Катара Мухаммеда бин Абдуррахмана Аль Тани. Встреча состоялась в Стамбуле, где Аль Тани принимал участие в заседании Совета министров иностранных дел ОИС.

Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Катаром, а также глобальные и региональные вопросы. Эрдоган подчеркнул, что новая война станет разрушительной и Сирия и Ирак не должны быть втянуты в конфликт. По его словам, необходимо срочно снизить напряженность и открыть пространство для дипломатии.

Президент Турции отметил, что любые усилия, направленные на то, чтобы атаки Израиля не отвлекали внимание от геноцида в Газе, будут продолжены. Он заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не следует давать возможность увести внимание международного сообщества от трагедии в Палестине.

В рамках мероприятий Эрдоган также принял генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лазарини. Встреча состоялась после завершения 51-го заседания Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбульском международном выставочном и конференц-центре имени Лютфи Кырдара.

Во встрече участвовал главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.