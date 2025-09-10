Израиль подтвердил, что хуситский телеканал был среди целей авиаудара. По данным местных СМИ, удары были также нанесены по медицинскому учреждению на юго-западе Саны и по комплексу зданий местных органов власти в столице провинции Эль-Джауф, Эль-Хазме.

По предварительным данным Министерства здравоохранения, в результате израильских ударов по Йемену погибли 9 человек, а 118 получили ранения. Отмечается, что число жертв может возрасти.

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что движение использовало ракеты класса «земля-воздух» против израильских сил, и сообщил, что некоторые израильские истребители были вынуждены вернуться, не успев применить оружие.

Ранее хуситы усилили атаки на израильские цели в ответ на возобновление экспансии еврейского государства в городе Газа. Напряженность между Израилем и йеменским движением нарастала на фоне регионального конфликта, включая удары по связанным с Израилем судам в Красном море и ракетным обстрелы израильской территории.