Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство «продолжит авиаудары» после бомбардировок в Йемене в среду, передают слова премьера израильские СМИ.
Выступая на церемонии закладки променада имени Дональда Трампа в Бат-Яме, Нетаньяху пообещал «достать» йеменских хуситов. Удары последовали за обстрелом хуситами аэропорта Рамон два дня назад.
Нетаньяху сообщил, что несколько дней назад Израиль якобы ликвидировал «большинство членов» правительства хуситов. Сегодняшние удары, по его словам, были направлены на «базы» хуситов и другие объекты.
Йеменские СМИ сообщают о жертвах и раненых в результате израильского удара по зданию, где располагался телеканал, связанный с движением хуситов. «Мученики, раненые и несколько домов повреждены в результате израильского нападения на штаб-квартиру», — заявили в эфире.
Израиль подтвердил, что хуситский телеканал был среди целей авиаудара. По данным местных СМИ, удары были также нанесены по медицинскому учреждению на юго-западе Саны и по комплексу зданий местных органов власти в столице провинции Эль-Джауф, Эль-Хазме.
По предварительным данным Министерства здравоохранения, в результате израильских ударов по Йемену погибли 9 человек, а 118 получили ранения. Отмечается, что число жертв может возрасти.
Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что движение использовало ракеты класса «земля-воздух» против израильских сил, и сообщил, что некоторые израильские истребители были вынуждены вернуться, не успев применить оружие.
Ранее хуситы усилили атаки на израильские цели в ответ на возобновление экспансии еврейского государства в городе Газа. Напряженность между Израилем и йеменским движением нарастала на фоне регионального конфликта, включая удары по связанным с Израилем судам в Красном море и ракетным обстрелы израильской территории.