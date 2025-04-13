ПОЛИТИКА
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Трамп прощупывает почву с Ираном
Стартовавшие переговоры США с Ираном президент комментирует сдержанно. Белый дом называет их «позитивными и конструктивными»
Трамп прощупывает почву с Ираном
Дональд Трамп / Reuters
13 апреля 2025 г.

Переговоры с Ираном «идут нормально». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в субботу.

«Я думаю, они идут нормально. Ничего не имеет значения, пока не достигнешь результата. Поэтому я не люблю об этом говорить», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Его замечания прозвучали после того, как специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в сопровождении посла США в Омане Аны Эскрогимы провел в субботу переговоры в Омане с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Белый дом ранее охарактеризовал эти переговоры как «очень позитивные и конструктивные».

Согласно заявлению Белого дома, Уиткофф сообщил Арагчи, что получил от Трампа инструкции «разрешить разногласия между нашими странами через диалог и дипломатию, если это возможно».

«Эти вопросы очень сложны, и прямое общение спецпосланника Уиткоффа сегодня стало шагом вперед в достижении взаимовыгодного результата», — говорится в заявлении.

Стороны договорились о новой встрече в следующую субботу, добавляется в сообщении.

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