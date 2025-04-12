ТУРЦИЯ
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Турция делится своей моделью борьбы с фейками
Заместитель главы Управления коммуникаций Турции Чагатай Оздемир на Анталийском дипломатическом форуме заявил, что безопасность коммуникационного пространства находится в центре национальной безопасности
Турция делится своей моделью борьбы с фейками
Чагатай Оздемир / AA
12 апреля 2025 г.

В рамках Анталийского дипломатического форума на сессии, модерируемой профессором стратегических коммуникаций Университета Луисвилля (США) Карен Фреберг, выступил вице-президент Управления коммуникаций Турции Чагатай Оздемир.

«Информационная сфера напрямую связана с национальной безопасностью. Безопасность коммуникационной экосистемы находится в центре нашей национальной безопасности. Поэтому необходимо предпринимать шаги и формировать четкие рамки», — подчеркнул Оздемир.

По его словам, в Турции уже создана устойчивая система информационной безопасности: от платформы CİMER до работы в сфере публичной дипломатии. Особое внимание уделяется корректировке фейков и искажений, а также противодействию ложным сообщениям.

Он напомнил, что под руководством главы Управления коммуникаций Фахреттина Алтуна была создана структура по борьбе с дезинформацией, и эта модель уже перенимается другими странами.

«В кризисных ситуациях — будь то землетрясения, война в Украине или события в Газе — турецкие госструктуры обеспечивают слаженное распространение достоверной информации», — отметил Оздемир.

Технологии, по его словам, играют ключевую роль в информационной безопасности, и Турция старается выстраивать международные связи — от TRT и Anadolu до контактов с зарубежными медиаплатформами, НПО и академическим сообществом.

«Информационная безопасность — это не только наша задача. Это общий вызов. Без слаженного международного взаимодействия устойчивую медиаэкосистему не построить», — подчеркнул он.

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