ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иранский удар: погибли трое израильтян
Ракетная атака на север Израиля привела к гибели троих и ранению 13 человек, здания получили серьезные повреждения
Иранский удар: погибли трое израильтян
Иран запустил баллистические ракеты по Израилю / Reuters
14 июня 2025 г.

Иранские ракеты поразили несколько объектов на севере Израиля — погибли три человека, 13 получили ранения, сообщили израильские СМИ в воскресенье утром.

«Три человека погибли в районе Хайфы на севере Израиля в результате последней иранской ракетной бомбардировки», — сообщил канал «14», ссылаясь на израильские службы экстренного реагирования. Несколько зданий и улиц возле Хайфы, Тамры и Крайот получили «серьезные повреждения» в результате падения ракет, передал канал «12».

Израильская армия заявила, что «действует для перехвата ракет, запущенных из Ирана», и что военные «в настоящее время наносят удары по военным целям в Тегеране». Системы противоракетной обороны активированы по всей стране.

Конфликт обострился после того, как в пятницу утром израильские силы атаковали Иран. В результате были поражены ядерные и ракетные объекты и убиты высшие военные командиры и ученые. Иран ответил баллистическими ракетами, нацеленными на несколько районов по всему Израилю.

Обмен ударами между странами продолжается уже третий день, что вызывает опасения полномасшабной войны.

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