Иранские ракеты поразили несколько объектов на севере Израиля — погибли три человека, 13 получили ранения, сообщили израильские СМИ в воскресенье утром.

«Три человека погибли в районе Хайфы на севере Израиля в результате последней иранской ракетной бомбардировки», — сообщил канал «14», ссылаясь на израильские службы экстренного реагирования. Несколько зданий и улиц возле Хайфы, Тамры и Крайот получили «серьезные повреждения» в результате падения ракет, передал канал «12».

Израильская армия заявила, что «действует для перехвата ракет, запущенных из Ирана», и что военные «в настоящее время наносят удары по военным целям в Тегеране». Системы противоракетной обороны активированы по всей стране.

Конфликт обострился после того, как в пятницу утром израильские силы атаковали Иран. В результате были поражены ядерные и ракетные объекты и убиты высшие военные командиры и ученые. Иран ответил баллистическими ракетами, нацеленными на несколько районов по всему Израилю.

Обмен ударами между странами продолжается уже третий день, что вызывает опасения полномасшабной войны.