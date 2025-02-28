ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Рубио отменяет тысячи грантов
Госдепартамент США представил первый этап реформы USAID, в результате которого подлежат отмене тысячи грантов на десятки миллиардов долларов
Рубио отменяет тысячи грантов
USAID / Reuters
28 февраля 2025 г.

Госдепартамент США представил первый этап реформы Агентства США по международному развитию (USAID), инициированной президентом Дональдом Трампом. Госсекретарь Марко Рубио возглавил 90-дневную проверку иностранных грантов и помощи, чтобы убедиться, что «деньги американских налогоплательщиков служат интересам США».

По данным Госдепартамента, за первые 15 дней было рассмотрено 9100 грантов на сумму 15,9 млрд долларов, из которых более 4100 грантов на 4,4 млрд признаны подлежащими отмене. Общий объем сокращения финансирования составил 28%.

На втором этапе рассматриваются долгосрочные гранты на сумму 58,2 млрд долларов. Предварительные итоги показывают, что 5800 грантов на 54 млрд долларов также подлежат отмене, что означает сокращение зарубежной помощи на 92%.

«Эти меры позволят нам сфокусироваться на ключевых приоритетах и эффективнее использовать ресурсы», — говорится в заявлении Госдепартамента.

USAID сохранил программы продовольственной помощи, поставки медикаментов для лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии, а также поддержку стран, включая Ливан, Гаити, Венесуэлу и Кубу.

Следующим этапом реформы станет пересмотр системы предоставления помощи другим странам. USAID также завершает анализ всех обязательств и прекращает финансирование тех проектов, которые не соответствуют национальным интересам США.

В Госдепартаменте подчеркнули, что главная цель реформы — баланс между реальной гуманитарной помощью и разумным использованием средств в интересах США.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us