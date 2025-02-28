Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что Украина «играет в азартные игры с Третьей мировой войной», добавив: «Либо вы заключаете сделку, либо мы уходим».

Во время жаркой встречи в Овальном кабинете президент Украины сказал Трампу, что сделка по редкоземельным минералам, о которой договариваются два лидера, недостаточна для его страны. Трамп же, в свою очередь, обвинил Зеленского в «очень неуважительном поведении».

Когда в Овальном кабинете усилилась напряженность, Джей Ди Вэнс вмешался, чтобы раскритиковать Владимира Зеленского за то, что украинский глава, по мнению Вэнса, недостаточно благодарен США за поддержку.

«Вы хоть раз сказали спасибо?», — спросил Вэнс украинского лидера, обвинив его в «неуважении».

Позже Трамп резко прервал встречу, сказав, что «думает, что этого достаточно», прежде чем выдворить прессу из зала.