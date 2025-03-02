Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Абхазии Бадра Гунба одержал победу на выборах c 55% голосов. Об этом сообщило государственное агентство Apsnypress со ссылкой на предварительные данные избирательной комиссии. Его основной соперник — лидер оппозиции Адгур Ардзинба — набрал около 42%.

Грузия осудила выборы, назвав их «очередным грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности» страны.

Гунба, занимавший пост вице-президента с 2020 года, стал временным главой республики в ноябре после отставки Аслана Бжания. Бжания ушел с поста на фоне массовых протестов против инвестиционного соглашения с Россией, во время которых демонстранты заняли правительственные здания. Это уже третий случай за последнее десятилетие, когда президент Абхазии был вынужден покинуть пост из-за протестов.

Регион переживает серьезный энергетический кризис, вызванный низким уровнем воды на ключевой ГЭС и масштабным майнингом криптовалют.

Президент России Владимир Путин поздравил Гунбу с победой, сообщили российские СМИ со ссылкой на Кремль. Москва признала независимость Абхазии после войны 2008 года, однако значительная часть международного сообщества признает регион частью Грузии.