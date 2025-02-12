ПОЛИТИКА
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Маск сознался во лжи
Миллиардер отступил от заявлений, что США якобы выделили Газе $50 млн на презервативы
Маск сознался во лжи
Маск присоединяется к президенту Трампу / AFP
12 февраля 2025 г.

Илон Маск отступил от своих слов о том, что США Якобы собирались отправить $50 млн на покупку презервативов для Газы. Его первоначальное заявление вызвало шквал недоумений и проверок. Однако, когда была представлена информация о реальных целях этих средств, оказалось, что речь шла вовсе не о Газе, а о провинции Газа в Мозамбике.

Маск признал, что его заявление оказалось ошибочным. 

«Некоторые из моих слов могут быть неверными, и их нужно исправить», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. 

Он добавил, что, возможно, никогда не стоит тратить такие деньги на презервативы. По его словам, неясно, стоит ли вообще отправлять $50 млн на средства контрацепции куда-либо.

Заявления Маска стали предметом обсуждения после того, как их подхватил Дональд Трамп. Ранее экс-президент США заявил, что его администрация «остановила» деньги, предназначенные для Газы, которые якобы планировали потратить на покупку презервативов для ХАМАС. 

Этот миф был озвучен пресс-секретарем Трампа Каролин Левитт, которая утверждала, что департамент Маска DOGE обнаружил выделенные $50 млн на помощь Газе. Однако никаких доказательств этих утверждений представлено не было.

Анализ показал, что за последние годы USAID не отправлял презервативы в Газу. На Ближний Восток был доставлен лишь один малый груз в Иорданию на сумму $45 тыс. в 2023 году, что также не имеет отношения к Газе.

В то время как Маск исправил свою ошибку, миф о $50 млн продолжает распространяться в США и Израиле. Его подхватили даже на Fox News, где один из ведущих заявил, что ХАМАС использует презервативы для того, чтобы отправлять взрывчатку в Израиль. Несмотря на все опровержения, миф продолжает жить своей жизнью, а Трамп продолжает ссылаться на недоказанные заявления. 

История стала ярким примером того, как легко Трамп и его команда оперируют ложными и непроверенными утверждениями, не удосуживаясь провести фактчекинг.


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