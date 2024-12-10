ТУРЦИЯ
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Турция не даст шанса террористам
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом
Турция не даст шанса террористам
Энтони Блинкен и Хакан Фидан / Фото: АА
10 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По информации из дипломатических источников, в ходе беседы стороны обсудили последние события в Сирии.

Фидан подчеркнул важность территориальной целостности и политического единства Сирии. «Турция никогда не позволит террористическим организациям воспользоваться ситуацией в Сирии», — донес глава МИД Турции своему американскому коллеге.

Турецкий министр также отметил необходимость международной поддержки в восстановлении долгое время остававшейся без внимания инфраструктуры страны. По его словам, крайне важно обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи сирийскому народу.

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