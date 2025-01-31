ВОЙНА В ГАЗЕ
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Частная армия США направляется в Газу
Американская компания нанимает спецназовцев для работы на КПП в секторе Газа за $1,100 в день. Эксперты опасаются повторения иракского сценария
Частная армия США направляется в Газу
/ Reuters
31 января 2025 г.

Малоизвестная американская охранная компания UG Solutions планирует набрать 100 ветеранов спецназа США для работы на контрольно-пропускном пункте в секторе Газа во время перемирия между Израилем и ХАМАС. Согласно электронному письму о наборе персонала, компания предлагает дневную ставку от $1 100 и аванс в $10 000.

Компания, основанная в 2023 году в Северной Каролине, уже направила часть контрактников на КПП, расположенный на пересечении коридора «Нецарим», разделяющего северную и южную части Газы, и улицы Салах ад-Дин, отделяющей восток анклава от запада.

«Конечно, они столкнутся с угрозами», — предупреждает бывший офицер израильской разведки Ави Меламед в беседе с Reuters. Среди рисков — возможное столкновение с бойцами палестинских группировок, а также палестинцами, возмущенными поддержкой США израильской кампании в Газе.

Контрактники будут вооружены винтовками М4 и пистолетами Glock. «У нас есть право на самооборону», — заявил представитель компании, отказавшись раскрыть правила применения оружия.

Эксперты отмечают опасные параллели с Ираком, где в 2007 году сотрудники частной военной компании Blackwater убили 14 мирных жителей в Багдаде, что вызвало дипломатический кризис. А в 2004 году повстанцы в Фаллудже убили четверых американцев из Blackwater и повесили два тела на мосту, что спровоцировало масштабную военную операцию США.

Израильский замминистра иностранных дел Шаррен Хаскель подтвердила, что Израиль потребовал включить в соглашение о перемирии частную охранную компанию, которая будет работать с «египетской охранной компанией или силами» для обеспечения безопасности и гуманитарных поставок в Газу.

Палестинский чиновник, близкий к переговорам, уточнил, что американские контрактники будут размещены вдали от проходящих через КПП жителей и не должны контактировать с местным населением. Их основная задача — «управление внутренним КПП для транспортных средств и досмотр автомобилей».

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня и обмене пленными между ХАМАС и Израилем, рассчитанное первоначально на 42 дня. В течение этого периода продолжатся переговоры о следующих этапах сделки. Соглашение достигнуто при посредничестве Египта и Катара при поддержке США.

За время военных действий, начавшихся 7 октября 2023 года, в секторе Газа погибло более 47 400 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, более 111 000 получили ранения.

В результате израильской операции более 11 000 человек числятся пропавшими без вести. Масштабные разрушения привели к гуманитарному кризису, который унес жизни множества пожилых людей и детей, став одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в истории.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе.

Кроме того, против Израиля в Международном суде ООН рассматривается дело о геноциде в связи с военными действиями в эксклаве.

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