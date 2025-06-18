Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предостерег Вашингтон от оказания прямой военной помощи Израилю в конфликте с Ираном. По его словам, вмешательство станет шагом, «радикально дестабилизирующим всю обстановку», передает «Интерфакс».

«Другое дело, как они для себя рассматривают ситуацию с оказанием прямой военной помощи Израилю. Мы предостерегаем Вашингтон от такого рода даже спекулятивных, умозрительных вариантов. Это было бы радикально дестабилизирующим всю обстановку шагом», — подчеркнул Рябков.

Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве США в ближневосточный конфликт, дипломат отметил: «Соединенные Штаты постоянно на острие всех процессов, и говорить о том, что они раньше не вмешивались, а теперь вот вмешаются, я думаю, было бы неправильно».

Заявления прозвучали на фоне эскалации израильско-иранского конфликта, начавшегося с массированных ударов Израиля по Ирану в ночь на 13 июня. Заявленная цель операции — свести на нет работу Тегерана над ядерной программой.

По данным иранских СМИ, жертвами израильских авиаударов по Тегерану и другим населенным пунктам стали 585 человек, ранены не менее 1326. В ответ Иран запустил баллистические ракеты по израильской территории, в результате чего погибли 24 человека и более 800 получили ранения.

Израиль нацелился на ядерные объекты Ирана в нескольких городах и командные центры высокопоставленных военных. Многие страны, включая Турцию, осудили действия Израиля.