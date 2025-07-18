ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин передал Анкаре, что «принципиально» настроен на переговоры
Стамбул может стать местом очередной встречи Москвы и Киева
Путин передал Анкаре, что «принципиально» настроен на переговоры
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18 июля 2025 г.

В ходе беседы со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил, что «принципиально» настроен «на поиск политико-дипломатического урегулирования» российско-украинской войны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин выразил признательность президенту Эрдогану за готовность организовать новые прямые переговоры в Стамбуле.

Ранее в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган вновь предложил Путину посодействовать в организации переговоров. Турецкий лидер подчеркнул важность скорейшего перехода к третьему раунду дипломатических встреч.

Наряду с российско-украинскими отношениями лидеры обсудили также и последние события на юге Сирии.

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