В ходе беседы со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил, что «принципиально» настроен «на поиск политико-дипломатического урегулирования» российско-украинской войны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин выразил признательность президенту Эрдогану за готовность организовать новые прямые переговоры в Стамбуле.

Ранее в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган вновь предложил Путину посодействовать в организации переговоров. Турецкий лидер подчеркнул важность скорейшего перехода к третьему раунду дипломатических встреч.

Наряду с российско-украинскими отношениями лидеры обсудили также и последние события на юге Сирии.