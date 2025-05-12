ПОЛИТИКА
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Австрия отказалась от НАТО
Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что страна не рассматривает возможность вступления в НАТО и будет придерживаться военного нейтралитета
Австрия отказалась от НАТО
Канцлер Австрии Кристиан Штокер / Reuters
12 мая 2025 г.

Австрия не планирует вступать в НАТО. Об этом заявил канцлер страны Кристиан Штокер.

«Вступление в НАТО не рассматривается Австрией», — сказал он.

Военный нейтралитет закреплен в Конституции страны с 1955 года. Вена также остается одной из стран Европы с наименьшими оборонными расходами — менее 1% ВВП. Тем не менее, правительство поставило цель увеличить этот показатель до 2% к 2032 году. Такая цель уже установлена в НАТО с 2014 года, и, как ожидается, в ближайшее время альянс может повысить планку.

«В то время, когда мы пытаемся экономить и сокращать расходы, удвоение оборонного бюджета — это уже амбициозная цель», — подчеркнул Штокер.

Он также выразил надежду, что защита французского «ядерного зонтика» будет распространяться и на Австрию. Франция остается единственной страной ЕС, обладающей ядерным арсеналом.

Канцлер добавил, что Австрия может стать «хорошим местом для обсуждения международных вопросов», включая тему войны в Украине.

Кристиан Штокер занял пост канцлера весной этого года. В коалиционное правительство вошли его партия — Австрийская народная партия (ÖVP), социал-демократы (SPÖ) и партия NEOS. Правая Австрийская партия свободы (FPÖ), победившая на выборах, не вошла в коалицию после провала переговоров с ÖVP.

С 1995 года Австрия сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира». В этом формате австрийские военные участвовали в миссиях в Боснии и Герцеговине, Косово и Афганистане. Также Вена и альянс взаимодействуют в проектах гражданской обороны.

Ранее к НАТО присоединились Швеция и Финляндия, до этого считавшиеся нейтральными.

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