Руанда объявила о разрыве дипломатических отношений с Бельгией и выдворении всех бельгийских дипломатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел африканской страны.

«Это решение отражает стремление Руанды защищать наши национальные интересы и достоинство граждан», — заявили в МИД страны.

Бельгийские дипломаты получили 48 часов на выезд.

Отношения между странами ухудшались на фоне конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК). Киншаса обвиняет Кигали в поддержке повстанческой группировки M23, которая активно наступает на востоке ДРК, захватив два крупных города. Руанда отвергает эти обвинения, однако в январе ДРК отозвала своих дипломатов из страны.

Брюссель занял сторону Киншасы и выступил за санкции против Руанды. В ответ Кигали обвинил Бельгию в подрыве своей международной позиции.

Конфликт между ДРК и Руандой имеет давние корни. Он связан с событиями геноцида 1994 года, который спровоцировал перемещение вооруженных группировок на территорию Конго. Еще один фактор эскалации — борьба за минеральные ресурсы востока ДРК, где находятся месторождения колумбит-танталита, необходимого для производства микроэлектроники.

Посредником в урегулировании кризиса выступает Ангола. 18 марта в Луанде запланированы переговоры между правительством ДРК и повстанцами M23, которые ранее Киншаса отказывалась признавать стороной конфликта.

Исторически обе страны связаны с Бельгией: ДРК была бельгийской колонией с 1908 по 1960 год, а Руанда после Первой мировой войны находилась под управлением Бельгии до середины XX века.