Госсекретарь США Марко Рубио заявил в Анталье, что Соединенные Штаты готовы поддержать практически любой механизм, способный привести к завершению войны между Россией и Украиной.

Об этом он сообщил журналистам перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО.

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Мы хотим видеть прогресс. Любой механизм, который будет предложен, любой процесс, который нужно будет запустить — мы готовы быть конструктивными и помогать всем, чем можем», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что США не считают возможным военное завершение конфликта.

«Эта война закончится не оружием, а дипломатией. Чем быстрее будет достигнуто соглашение, тем меньше погибнет людей, тем меньше разрушений. Это и есть цель президента Трампа», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжительность мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет зависеть от хода обсуждений.

«Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода», — сказал он.

Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украину на переговорах представляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.