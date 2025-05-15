ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Рубио: мы примем любой механизм для прекращения войны
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон поддержит любой реалистичный механизм прекращения войны в Украине и не верит в военное решение конфликта
Рубио: мы примем любой механизм для прекращения войны
Марко Рубио и Марк Рютте / Reuters
15 мая 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в Анталье, что Соединенные Штаты готовы поддержать практически любой механизм, способный привести к завершению войны между Россией и Украиной.

Об этом он сообщил журналистам перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО.

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Мы хотим видеть прогресс. Любой механизм, который будет предложен, любой процесс, который нужно будет запустить — мы готовы быть конструктивными и помогать всем, чем можем», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что США не считают возможным военное завершение конфликта.

«Эта война закончится не оружием, а дипломатией. Чем быстрее будет достигнуто соглашение, тем меньше погибнет людей, тем меньше разрушений. Это и есть цель президента Трампа», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжительность мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет зависеть от хода обсуждений.

«Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода», — сказал он.

Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украину на переговорах представляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

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