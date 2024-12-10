В День прав человека президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, обвинив западные страны в игнорировании нарушений прав человека в Палестине. В своем обращении он подчеркнул, что Всеобщая декларация прав человека, принятая 76 лет назад, остается важной вехой в борьбе человечества за достоинство.

«Те, кто называет себя защитниками прав человека, но закрывает глаза на жестокости в Палестине или даже прямо или косвенно поддерживает их, останутся черным пятном в истории», – заявил турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что Турция приветствует надежды на мир и стабильность в Сирии после падения режима Баас, правившего более 60 лет, и 13-летней гражданской войны. Он пообещал оказать всю необходимую поддержку «сирийским братьям» в восстановлении их страны под руководством инклюзивного правительства.

Президент подчеркнул необходимость борьбы с культурным расизмом, исламофобией и нетерпимостью, которые он назвал главными угрозами основным правам и свободам. Он призвал к пересмотру международной системы, основанной на правилах, «с более инклюзивным и справедливым подходом, свободным от двойных стандартов».