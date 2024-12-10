ТУРЦИЯ
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Турция поможет Сирии в восстановлении страны
Президент Турции осудил двойные стандарты в отношении Палестины и поприветствовал перемены в Сирии в своем обращении к нации по случаю 76-летия Декларации прав человека
Турция поможет Сирии в восстановлении страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: AA
10 декабря 2024 г.

В День прав человека президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, обвинив западные страны в игнорировании нарушений прав человека в Палестине. В своем обращении он подчеркнул, что Всеобщая декларация прав человека, принятая 76 лет назад, остается важной вехой в борьбе человечества за достоинство.

«Те, кто называет себя защитниками прав человека, но закрывает глаза на жестокости в Палестине или даже прямо или косвенно поддерживает их, останутся черным пятном в истории», – заявил турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что Турция приветствует надежды на мир и стабильность в Сирии после падения режима Баас, правившего более 60 лет, и 13-летней гражданской войны. Он пообещал оказать всю необходимую поддержку «сирийским братьям» в восстановлении их страны под руководством инклюзивного правительства.

Президент подчеркнул необходимость борьбы с культурным расизмом, исламофобией и нетерпимостью, которые он назвал главными угрозами основным правам и свободам. Он призвал к пересмотру международной системы, основанной на правилах, «с более инклюзивным и справедливым подходом, свободным от двойных стандартов».

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