Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что лично призовет Владимира Путина принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским, которые намечены на 16 мая в Стамбуле. Он добавил, что сделает остановку в Москве по пути домой после форума в Китае.

«Мне ничего не стоит сказать: «Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул и начинай переговоры, черт побери», — сказал Лула на пресс-конференции в Пекине. Он подчеркнул, что прямой диалог — единственный путь к завершению войны.

Накануне глава МИД Украины призвал Бразилию воспользоваться влиянием на Москву, чтобы убедить Путина приехать. Во вторник Бразилия и Китай выпустили совместное заявление в поддержку немедленных переговоров.

Кремль пока не подтвердил, кто будет представлять российскую сторону на предстоящей встрече.