ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Президент Бразилии обещает уговорить Путина на Стамбул
Лула да Силва встретится с российским лидером по пути из Китая и постарается убедить согласиться на переговоры с Зеленским в Турции
Президент Бразилии обещает уговорить Путина на Стамбул
/ AP
14 мая 2025 г.

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что лично призовет Владимира Путина принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским, которые намечены на 16 мая в Стамбуле. Он добавил, что сделает остановку в Москве по пути домой после форума в Китае.

«Мне ничего не стоит сказать: «Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул и начинай переговоры, черт побери», — сказал Лула на пресс-конференции в Пекине. Он подчеркнул, что прямой диалог — единственный путь к завершению войны.

Накануне глава МИД Украины призвал Бразилию воспользоваться влиянием на Москву, чтобы убедить Путина приехать. Во вторник Бразилия и Китай выпустили совместное заявление в поддержку немедленных переговоров.

Кремль пока не подтвердил, кто будет представлять российскую сторону на предстоящей встрече.

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