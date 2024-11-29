Медиа-офис правительства Газы назвал жертвой Алаа Бархума, редактора нескольких медиа-изданий. Подробности о обстоятельствах его гибели не предоставлены.

Медиа-офис обратился к международному сообществу и пресс-группам с призывом «сдержать Израиль и привлечь его к ответственности перед международными судами за преступления против палестинских журналистов».

В прошлом месяце Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал убийства журналистов в Газе «неприемлемыми», потребовав защиты прессы.

Израиль начал геноцидальную войну в секторе Газа после атаки ХАМАС в октябре прошлого года, убив около 44 500 человек, большинство из которых – женщины и дети, и ранив не менее 105 000.

Второй год геноцида в Газе вызывает растущее международное осуждение, а официальные лица и учреждения называют атаки и блокировку гуманитарной помощи преднамеренной попыткой уничтожить народ.

На прошлой неделе Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

Израиль также сталкивается с обвинением в геноциде в Международном суде ООН за свою смертельную войну в Газе.