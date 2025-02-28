Госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских союзников, что санкции против России останутся в силе до достижения мирного соглашения по Украине. Это заявление прозвучало на фоне слов президента Дональда Трампа о его возможной встрече с Владимиром Путиным до конца февраля для обсуждения урегулирования конфликта.

Рубио дал эти заверения во время закрытого телефонного разговора с европейскими дипломатами 18 февраля. Незадолго до этого он вернулся из Саудовской Аравии, где американские представители провели переговоры с коллегами из РФ на самом высоком уровне с начала российско-украинской войны.

Встреча в Эр-Рияде прошла без участия Украины и европейских союзников, что вызвало раздражение в Брюсселе и Киеве. Европейцы всерьез опасаются, что США могут заключить соглашение с Путиным в ущерб безопасности Киева. Как пишет Bloomberg, в Европе считают, что Трамп стремится к быстрому завершению войны, пренебрегая территориальной целостностью Украины.

Примечательно, что Трамп не сделал ничего, чтобы развеять эти страхи. Выступая во Флориде, он заявил, что Россия «готова к сделке», и выразил уверенность, что соглашение возможно после переговоров в Эр-Рияде. При этом он отверг критику Киева за исключение Украины из переговоров. Более того, Трамп обвинил украинское руководство в развязывании войны.



«Вам не стоило начинать это. Вы могли бы договориться и предотвратить войну», — заявил Трамп.



Он также предложил провести новые выборы в Украине после заключения соглашения. Президент Владимир Зеленский отверг предложение Трампа, заявив, что быстрой смены власти по указке Америки не будет.

Некоторые эксперты опасаются, что стремление Трампа к ускоренному завершению конфликта может привести к поспешному и невыгодному для Украины исходу. Бывший сотрудник американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор в беседе с Bloomberg предупредила, что фокус Трампа на экономических возможностях в России может привести к «быстрому и катастрофическому завершению войны» в пользу Москвы.



