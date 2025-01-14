ВОЙНА В ГАЗЕ
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«Кровавый Блинкен»: протестующие сорвали выступление госсекретаря
Выступление Энтони Блинкена в Вашингтоне трижды прерывали активисты, обвинившие его в поддержке Израиля и военных преступлениях
«Кровавый Блинкен»: протестующие сорвали выступление госсекретаря
Энтони Блинкен / Reuters
14 января 2025 г.

В Вашингтоне выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Атлантическом совете трижды прерывали активисты, протестующие против американской политики на Ближнем Востоке.

Одна из протестующих выкрикнула: «Вы навсегда останетесь известны как кровавый Блинкен, госсекретарь по геноциду. У вас на руках кровь сотен тысяч невинных людей».

На это Блинкен ответил: «Я уважаю ваше мнение, позвольте мне изложить мое», после чего продолжил речь о ближневосточной политике Вашингтона.

Другая активистка обвинила госсекретаря в военных преступлениях и заявила: «Ваш курс на Ближнем Востоке — убивать, убивать, убивать».

Американские общественные организации неоднократно критиковали администрацию Джо Байдена за безоговорочную поддержку Израиля, включая военные поставки.

Напомним, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Нетаньяху, бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Канцелярия Нетаньяху назвала решение МУС антисемитским, президент США Джо Байден также подверг критике эти ордера.

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