Президент США Дональд Трамп призвал Киев и Москву к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, заявив, что в случае нарушения США и их партнеры введут новые санкции. Об этом он написал 8 мая в своей соцсети Truth Social.

«Тысячи молодых солдат гибнут еженедельно, и все должны хотеть, чтобы это прекратилось. Я хочу этого, и США этого тоже хотят», — подчеркнул американский лидер. По его словам, прекращение огня должно стать первым шагом к «быстрому и прочному» мирному соглашению. Он добавил, что готов лично участвовать в мирном процессе «в любой момент».

Перед этим у Трампа состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, Киев готов к 30-дневному перемирию «хоть с сегодняшнего дня» и ожидает аналогичной позиции от Москвы. Зеленский отметил, что Украина готова к переговорам в любом формате, но Россия должна подтвердить свои намерения «полным и безусловным прекращением огня».

На этом фоне вторая ночь трехдневного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, прошла относительно спокойно. По сообщениям украинской стороны, массированных ударов не было, однако зафиксированы единичные пуски корректируемых авиабомб по прифронтовым районам.

Украинские Военно-воздушные силы заявили об угрозе ударов по Сумской области. Информация о последствиях пока уточняется.

Местные власти в Днепропетровской области сообщили о ночной атаке по Никопольскому району. Под обстрелами оказались Покровская, Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины. В результате пострадал 83-летний мужчина, повреждены дома, хозпостройки и линии электропередач.

В России в ночь на 9 мая воздушная тревога объявлялась в приграничных Белгородской и Курской областях. По словам губернатора Белгородской области, один из дронов атаковал здание правительства в Белгороде. Пострадавших нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.