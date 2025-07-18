Президент США Дональд Трамп прошел очередное медицинское обследование, по итогам которого у него была диагностирована хроническая венозная недостаточность. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, обследование проводилось после появления в СМИ фотографий с опухшими лодыжками и синяками на руке 79-летнего президента.

Диагностика сосудов показала, что отек связан с нарушением работы венозных клапанов, которые не справляются с оттоком крови от ног к сердцу. Белый дом назвал заболевание распространенным среди пожилых людей.

Ливитт подчеркнула, что никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной патологии обнаружено не было.

Синяки на руках объяснили частыми рукопожатиями и приемом аспирина, который Трамп использует для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Ливитт, это «известный и безвредный побочный эффект» терапии.

«Президент остается в отличной форме», — добавила пресс-секретарь.

До этого в апреле Трамп прошел расширенное медицинское обследование, включая когнитивную оценку. По Монреальской шкале (MoCA) он набрал максимальные 30 баллов из 30.

Тогда же была проведена колоноскопия, по итогам которой выявили дивертикулит и доброкачественный полип. Врачи рекомендовали повторное обследование через три года.

В заключении врача Шона Барбабеллы также упоминались перенесенная операция по удалению катаракты и диагнозы гиперхолестеринемии, розацеа и актинического кератоза.

Для лечения кожных заболеваний Трамп использует крем с мометазоном, а уровень холестерина контролирует с помощью лекарственной терапии. Обследование проводилось в медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд.