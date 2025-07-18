ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Откуда у Трампа синяки и отеки?
У Дональда Трампа выявили хроническую венозную недостаточность, но, по словам Белого дома, его состояние остается стабильным и не вызывает опасений
Откуда у Трампа синяки и отеки?
Рука Дональда Трампа / AP
18 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп прошел очередное медицинское обследование, по итогам которого у него была диагностирована хроническая венозная недостаточность. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, обследование проводилось после появления в СМИ фотографий с опухшими лодыжками и синяками на руке 79-летнего президента.

Диагностика сосудов показала, что отек связан с нарушением работы венозных клапанов, которые не справляются с оттоком крови от ног к сердцу. Белый дом назвал заболевание распространенным среди пожилых людей.

Ливитт подчеркнула, что никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной патологии обнаружено не было.

Синяки на руках объяснили частыми рукопожатиями и приемом аспирина, который Трамп использует для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Ливитт, это «известный и безвредный побочный эффект» терапии.

«Президент остается в отличной форме», — добавила пресс-секретарь.

До этого в апреле Трамп прошел расширенное медицинское обследование, включая когнитивную оценку. По Монреальской шкале (MoCA) он набрал максимальные 30 баллов из 30.

Тогда же была проведена колоноскопия, по итогам которой выявили дивертикулит и доброкачественный полип. Врачи рекомендовали повторное обследование через три года.

В заключении врача Шона Барбабеллы также упоминались перенесенная операция по удалению катаракты и диагнозы гиперхолестеринемии, розацеа и актинического кератоза.

Для лечения кожных заболеваний Трамп использует крем с мометазоном, а уровень холестерина контролирует с помощью лекарственной терапии. Обследование проводилось в медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд.

СвязанныеTRT Global - Трамп: мне не жаль Байдена — он злой человек
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us