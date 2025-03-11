ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Беспрецедентный удар по Москве
Украина провела массированную беспилотную атаку на столицу России: есть погибший, нарушено железнодорожное и воздушное сообщения
Беспрецедентный удар по Москве
/ AFP
11 марта 2025 г.

Украина нанесла крупнейший с начала войны удар беспилотниками по Москве, в результате которого погиб один человек, трое получили ранения, а воздушное и железнодорожное сообщение в регионе было нарушено, сообщили российские власти.

Согласно Минобороны РФ, за ночь над московской областью был сбит 91 БПЛА, а вместе с другими регионами — 337 дронов, что является максимальным числом за все время горячей фазы войны. Предыдущая крупнейшая атака на Москву произошла 10 ноября, когда ПВО сбила 32 дрона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что атака началась в 4 часа утра и продолжалась волнами. По его словам, несколько жилых домов в Раменском районе получили повреждения, жителей эвакуировали. В Домодедовском районе пострадала железнодорожная инфраструктура.

Российские авиационные власти приостановили работу всех четырех московских аэропортов, а также двух аэропортов в Ярославской и Нижегородской областях.

По данным телеграм-канала Baza, близкого к российским силовикам, в нескольких жилых районах Москвы возникли пожары из-за падения обломков дронов. Аналогичные атаки произошли в Рязанской и Белгородской областях, где часть населенных пунктов осталась без электричества.

Атака произошла на фоне дипломатических усилий США по завершению войны. Во вторник в Саудовской Аравии запланированы переговоры между американской и украинской делегациями на предмет мирного урегулирования с Россией.

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