ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: снять санкции, остановить войны
Турецкий президент выступил по видеосвязи с лидерами США, Саудовской Аравии и Сирии. В ходе выступления президент Эрдоган призвал к миру в Газе и переговорам между Россией и Украиной
Президент Эрдоган: снять санкции, остановить войны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
14 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в онлайн-формате в четырехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Сирии Ахмедом аш-Шарой, проходившей в Эр-Рияде.

Во время встречи Эрдоган назвал «исторически важным» решение Трампа о снятии санкций с Сирии и выразил уверенность, что этот шаг станет примером для других стран. Он отметил, что отмена санкций создаст новые инвестиционные возможности в различных сферах сирийской экономики.

«Турция стремится и прилагает усилия к тому, чтобы Сирия стала стабильной, процветающей страной, которая сотрудничает с региональными государствами и не представляет угрозы для своих соседей», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит поддерживать Дамаск в борьбе против террористических организаций, особенно ДАЕШ, и готова оказать помощь в вопросах управления и безопасности тюрем, где содержатся боевики террористической организации.

Касаясь ситуации в Газе, президент Турции отметил ухудшение гуманитарной обстановки и подчеркнул, что «пришло время положить конец гуманитарной трагедии в Газе». По его словам, Турция продолжает прилагать усилия для прекращения спирали насилия в палестинском эксклаве.

Турецкий президент также затронул тему российско-украинского конфликта, заявив о необходимости немедленного начала переговоров о прекращении огня и мире как на уровне лидеров, так и на техническом уровне. Эрдоган заверил, что Турция продолжит делать все возможное для установления мира.

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