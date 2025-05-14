Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в онлайн-формате в четырехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Сирии Ахмедом аш-Шарой, проходившей в Эр-Рияде.

Во время встречи Эрдоган назвал «исторически важным» решение Трампа о снятии санкций с Сирии и выразил уверенность, что этот шаг станет примером для других стран. Он отметил, что отмена санкций создаст новые инвестиционные возможности в различных сферах сирийской экономики.

«Турция стремится и прилагает усилия к тому, чтобы Сирия стала стабильной, процветающей страной, которая сотрудничает с региональными государствами и не представляет угрозы для своих соседей», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит поддерживать Дамаск в борьбе против террористических организаций, особенно ДАЕШ, и готова оказать помощь в вопросах управления и безопасности тюрем, где содержатся боевики террористической организации.

Касаясь ситуации в Газе, президент Турции отметил ухудшение гуманитарной обстановки и подчеркнул, что «пришло время положить конец гуманитарной трагедии в Газе». По его словам, Турция продолжает прилагать усилия для прекращения спирали насилия в палестинском эксклаве.

Турецкий президент также затронул тему российско-украинского конфликта, заявив о необходимости немедленного начала переговоров о прекращении огня и мире как на уровне лидеров, так и на техническом уровне. Эрдоган заверил, что Турция продолжит делать все возможное для установления мира.