Украина сформулировала ряд ключевых условий для возможного мирного соглашения с Россией на фоне попыток США добиться прекращения огня. Киев категорически отвергает передачу дополнительных территорий России, несмотря на притязания Москвы на Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области целиком.

Высокопоставленный источник из Киева сообщил газете The Independent, что «Украина готова к миру, но к долгосрочному, а не к временному прекращению огня». По его словам, Киев уже сделал «сильный шаг», и теперь очередь за Путиным.

Одним из главных препятствий остается требование Москвы, чтобы Киев полностью передал ей территории областей, пока лишь частично находящихся под российской оккупацией. Эти регионы были аннексированы Россией после референдумов 2022 года, которые международное сообщество признало нелегитимными. «Мы готовы к переговорам, но отдавать Херсон и Запорожье – это не предложение, а насмешка», — заявил один из высокопоставленных украинских чиновников, подчеркнув готовность Киева к возврату захваченных РФ территорий дипломатическим путем.

Киев особенно обеспокоен судьбой десятков тысяч украинских детей, вывезенных в Россию с начала войны. Украина требует их возвращения, а также прекращения политики «русификации» — выдачи российских паспортов и насильственной интеграции в российское общество.

Кроме того, по данным украинских правозащитников, в российских тюрьмах содержатся не менее 8 тыс. украинских гражданских лиц, чье освобождение остается одной из ключевых целей Украины.

В ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии на прошлой неделе стороны согласовали 30-дневное перемирие, за чем последовало возобновление американской военной помощи Киеву. Однако переговоры зашли в тупик из-за несогласия России перейти к безусловному прекращению огня.

В пятницу страны G7 выступили с призывом к России поддержать перемирие, предложенное США, и пригрозили новыми санкциями, если Москва продолжит отказываться от соглашения.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Путина «подписать и завершить» соглашение о прекращении огня. В Кремле заявили, что сохраняют «осторожный оптимизм» после переговоров с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом, приезжавшим в конце минувшей недели в Москву.