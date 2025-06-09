Остановка боевых действий в Украине по текущей линии фронта без подписания полноценного мирного договора превратит регион в «огромный Карабах», что, в свою очередь, приведет в будущем к ядерной войне, заявил Владимир Мединский, помощник президента и глава российской делегации на переговорах с Украиной.

«Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о настоящем мире, просто заключить перемирие, то этот регион станет огромным Карабахом, — заявил Мединский. — Через некоторое время Украина, вступив в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты – ядерная война».

Помощник президента России выступил против создания непризнанного никем «гигантского Карабаха», из-за которого может разразиться ядерная война. «Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории».

Он также сообщил, что Украина отказывается принимать 6 тысяч тел своих погибших военных. По словам Мединского, 1,2 тысячи тел уже находятся на границе, но Киев не забирает их.

«Им тяжело признавать такие большие потери», - заявил Мединский, затронув также вопрос выплат семьям погибших украинских военнослужащих. Он отметил, что согласно принятому законодательству, родственники погибших должны получать значительные компенсации «из американских денег». Однако, по его утверждению, выделенные средства были направлены не на предусмотренные законом выплаты, а использованы для других целей.