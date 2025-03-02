Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана в Москву, где тот провел ряд важных встреч, сообщает сайт Ynet со ссылкой на свои эксклюзивные источники.

Гофман, вернувшийся из Москвы в пятницу, считается одним из ближайших советников Нетаньяху, особенно учитывая напряженные отношения премьер-министра с уходящим начальником Генштаба армии Израиля Герци Халеви и директором Шин Бет Роненом Баром.

Позиция Израиля по Сирии становится все более нервозной: страна предпочитает российское влияние растущему присутствию Турции и активно работает над ограничением влияния Анкары. По информации СМИ, одной из ключевых целей московских переговоров было убедить Россию оказать давление на ХАМАС через посредников для продвижения переговоров об освобождении израильских заложников, среди которых есть и гражданин с израильско-российским гражданством.

Израиль также глубоко обеспокоен укреплением влияния Турции в новой Сирии. Нетаньяху уже усилил давление, публично требуя демилитаризации южной Сирии. По данным Reuters, Израиль призывает администрацию Дональда Трампа не допустить усиления Сирии, в том числе позволив России сохранить свои военные базы, предположительно, в противовес Турции.

Израиль ожидает, что переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Сирии Ахмеда аш-Шары будут сосредоточены на создании турецких военных баз, обучении реорганизованных вооруженных сил Сирии и обеспечении безопасности воздушного пространства страны.

Тель-Авив обеспокоен подобным развитием событий и работает над их предотвращением, предпочитая российское доминирование в Сирии турецкому влиянию. На церемонии выпуска офицеров израильской армии на прошлой неделе Нетаньяху подтвердил военное присутствие Израиля в ключевых районах Ливана и Сирии: «Мы требуем полной демилитаризации южной Сирии от сил нового режима. Мы также не потерпим никаких угроз друзскому населению в южной Сирии».

В течение 24 часов после заявлений Нетаньяху Израиль нанес авиаудары по сирийским военным позициям. Министр обороны Исраэль Кац позднее подтвердил удары: «Военно-воздушные силы нанесли мощный удар по южной Сирии в рамках нашей новой политики по демилитаризации региона. Наше послание ясно: мы не позволим южной Сирии превратиться в еще один южный Ливан. Мы не поставим под угрозу безопасность наших граждан».

СМИ пишут, что несмотря на координацию безопасности с Москвой, Израиль не питает иллюзий относительно союзнических связей Кремля. Россия поддерживает теплые отношения с Ираном и ХАМАС, а также обвиняет Израиль в массовых убийствах палестинцев.

Между тем Израиль отказывается поддерживать Украину, несмотря на поддержку Израиля со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Израиль вместе с США и Россией проголосовал в Генассамблее ООН против резолюции, осуждающей российскую агрессию против Украины.